20% жителей Самары считает несправедливым подчинение молодому руководителю

Почти каждая пятая сотрудница и сотрудник компаний в Самаре испытывают чувство зависти, наблюдая быстрый карьерный рост своих молодых коллег, которые стали начальниками.
Примерно треть опрошенных опытных работников открыто выражают недоверие молодым руководителям, считая их недостаточно квалифицированными.
Более половины таких сотрудников готовы прямо заявлять своим начальникам-подросткам о несогласии с их решениями.
Вместе с тем около каждой пятой части опрошенных отмечают преимущества молодого руководства: оно легче находит общий язык с командой, предлагает свежие идеи и проявляет большую открытость к переменам.
Однако старшие сотрудники нередко негативно воспринимают инициативу молодых лидеров, полагая, что стремление к новшествам мешает устоявшимся рабочим методам и снижает стабильность организации.
Порядка 15% сотрудников признают, что разногласия в рабочих отношениях зачастую объясняются различиями поколений в подходе к руководству и корпоративных ценностях. Молодые руководители сталкиваются с критикой старшего персонала, которой недовольны около трети из них.
Возраст начальников пенсионного возраста также вызывает недовольство у каждого пятого респондента из Самары. Причина раздражения — устаревшие взгляды и методы управления, присущие старшим сотрудникам.
Старшие управленцы, в свою очередь, возмущены нежеланием молодежи оставаться сверхурочно, пренебрежительным отношением к труду и желанием перейти на удалённую занятость.
Около десятой доли опрошенных заявили, что чувствуют дискомфорт из-за возрастной разницы в коллективе и предпочитали бы видеть коллег примерно своего возраста.
Тем не менее, большинство участников исследования убеждены, что продуктивное сотрудничество вполне реально, если обе стороны проявляют уважение к опыту старших, терпимость к особенностям молодых и умение выслушивать друг друга.
Эксперты считают, что проблема дискриминации по возрасту существует до сих пор, несмотря на прогресс общества. Разрыв между поколениями описан ещё классиками литературы.
Важно понимать, что отсутствие согласованности между молодыми и взрослыми работниками ведет к снижению эффективности бизнес-процессов.
Компании вынуждены учитывать интересы обеих сторон, находя баланс и поддерживая конструктивный диалог".
Исследование включало мнения 1452 сотрудников из разных уголков России.
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