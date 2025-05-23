Названа дата рассмотрения дела о возвращении земель Минобороны во Владивостоке

30 июня Арбитражный суд Приморского края начент судебное разбирательство по иску Генпрокуратуры к 32 ответчикам о возвращении в собственность Российской Федерации объектов недвижимости из перечня высвобождаемого военного имущества Минобороны в бухте Улисс во Владивостоке. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает РИА Новости.
Иск был подан 23 апреля в интересах РФ в лице Минобороны. Ответчиками по масштабному делу выступают компании и ИП Владивостока, городские власти, министерство земельных и имущественных отношений Приморья, Минфин РФ, Росимущество и московское ОАО «Федеральный Центр Логистики», управляющее недвижимостью.
В рамках дела судом арестованы более 60 участков и зданий. 23 мая состоялось предварительное заседание.
Ранее Генпрокуратура России потребовала вернуть ДК имени Кирова государству. Соответствующий иск об изъятии из незаконного владения у частных собственников зданий на Васильевском острове поступил в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области.
Кроме того, Жуковский районный суд Калужской области передал акции Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ) в собственность государства по требованию Генпрокуратуры РФ.
Генеральный прокурор России Игорь Краснов сообщил, что с начала 2023 года по март 2024-го Органы прокуратуры России вернули на баланс государства в судебном порядке 15 предприятий военно-промышленного комплекса на общую сумму 333 млрд рублей.
По его словам, бывшие владельцы стратегических заводов не должным образом управляли ими — модернизация на предприятиях не проводилась, зато основная прибыль выводилась на счета в заграничных банках. То есть заводы уничтожались, а обороноспособности страны наносился ущерб.