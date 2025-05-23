Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названа дата рассмотрения дела о возвращении земель Минобороны во Владивостоке

Дело о возврате земель Минобороны во Владивостоке начнут разбирать 30 июня.

Источник: Комсомольская правда

30 июня Арбитражный суд Приморского края начент судебное разбирательство по иску Генпрокуратуры к 32 ответчикам о возвращении в собственность Российской Федерации объектов недвижимости из перечня высвобождаемого военного имущества Минобороны в бухте Улисс во Владивостоке. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает РИА Новости.

Иск был подан 23 апреля в интересах РФ в лице Минобороны. Ответчиками по масштабному делу выступают компании и ИП Владивостока, городские власти, министерство земельных и имущественных отношений Приморья, Минфин РФ, Росимущество и московское ОАО «Федеральный Центр Логистики», управляющее недвижимостью.

В рамках дела судом арестованы более 60 участков и зданий. 23 мая состоялось предварительное заседание.

Ранее Генпрокуратура России потребовала вернуть ДК имени Кирова государству. Соответствующий иск об изъятии из незаконного владения у частных собственников зданий на Васильевском острове поступил в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области.

Кроме того, Жуковский районный суд Калужской области передал акции Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ) в собственность государства по требованию Генпрокуратуры РФ.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов сообщил, что с начала 2023 года по март 2024-го Органы прокуратуры России вернули на баланс государства в судебном порядке 15 предприятий военно-промышленного комплекса на общую сумму 333 млрд рублей.

По его словам, бывшие владельцы стратегических заводов не должным образом управляли ими — модернизация на предприятиях не проводилась, зато основная прибыль выводилась на счета в заграничных банках. То есть заводы уничтожались, а обороноспособности страны наносился ущерб.