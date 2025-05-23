Guardian: Трамп разрушил санкционный план ЕС после разговора с Путиным

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп разрушил план Евросоюза по введению новых санкций против России после разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает The Guardian.
— Европейские надежды на то, что Дональд Трамп может попытаться усилить давление на Кремль, были разбиты после двухчасового безрезультатного телефонного разговора президента США с Путиным, — говорится в материале издания.
По мнению журналистов, Трамп в разговоре также «превозносил перспективу возобновления торговли с Москвой».
До этого сообщалось, что президент США передал главам европейских государств мнение Владимира Путина о том, что Россия побеждает в конфликте с Украиной. При этом европейские лидеры исключили остановку экспорта американского оружия, «пока Европа или Украина за него платят».
23 мая «Группа семи» объявила, что ужесточит санкции в отношении России, в случае если она не прекратит боевые действия на Украине. Она также объявила о «непоколебимой поддержке» Украины в защите «территориальной целостности и права на существование».