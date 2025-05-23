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Сильная жара и дождь ожидаются в Москве в начале лета

В начале июня ожидается очень жаркая и сухая погода с температурой воздуха под 30 градусов. Об этом сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В начале июня ожидается очень жаркая и сухая погода с температурой воздуха под 30 градусов. Об этом сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

При этом все же стоит быть готовым к небольшому похолоданию.

— Понижение температуры воздуха может произойти в середине первой декады месяца, когда вместе с дождями температура воздуха ненадолго собьется, но затем снова начнет расти, — пообещал Ильин.

Согласно прогнозу специалиста, хорошая погода в столичном регионе ожидается и в конце мая. Причем столбики термометров могут подняться до плюс 28 градусов уже к середине следующей недели.

— Но при этом не обойдется без кратковременного дождя, который ожидается 27 мая, — предупредил синоптик.

Вслед за ним температура воздуха упадет до 20−25 градусов, но тепло вернется, добавил собеседник «ВМ».

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что последние 30 лет климатическое лето в регионе наступало 26 мая. Согласно его прогнозам, в этом году календарное лето может начаться с температуры до плюс 30 градусов.