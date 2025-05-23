Минздрав: сахарный диабет II типа имеет более 5% взрослого населения Беларуси

По словам представителя Минздрава, названный показатель десять лет назад находился на уровне 3,3−3,5%. Она уточнила, что подобные показатели являются результатом совместной работы эндокринологов и врачей первичного звена. Эндокринолог добавила, что, понимая общемировую тенденцию, которая характеризуется недовыявлением сахарного диабета II типа, в Беларуси уже на протяжении многих лет проводятся мероприятия, касающиеся раннего активного выявления диабета.