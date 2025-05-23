В Иркутской области потушили семь лесных пожаров 22 мая

В Иркутской области 22 мая было обнаружено и потушено семь лесных пожаров площадью 19,4 гектара. Пламя бушевало в Тайшетском, Аларском, Боханском, Жигаловском, Качугском и Куйтунском районах. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе правительства региона.
— На утро 23 мая в локализованном состоянии перешло 7 пожаров общей площадью 93,5 га: по 2 — в Усть-Удинском и Братском, по 1 — в Нижнеудинском, Эхирит-Булагатском и Чунском районах, — поделились в правительстве.
На их тушении задействованы 210 специалистов лесопожарных служб и 37 машин спецтехники. Кроме того, продолжается авиационный мониторинг. Его проводили четыре самолета Ан-2 и шесть легкомоторных воздушных судов, которые суммарно отработали 38,5 часов в воздухе. 23 мая наземное патрулирование обеспечивают 175 групп с участием 499 работников лесной охраны.