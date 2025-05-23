В Иркутской области потушили семь лесных пожаров 22 мая

На их тушении задействованы 210 специалистов лесопожарных служб и 37 машин спецтехники. Кроме того, продолжается авиационный мониторинг. Его проводили четыре самолета Ан-2 и шесть легкомоторных воздушных судов, которые суммарно отработали 38,5 часов в воздухе. 23 мая наземное патрулирование обеспечивают 175 групп с участием 499 работников лесной охраны.