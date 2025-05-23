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В Ростове-на-Дону разыскивают пропавшего 55-летнего мужчину

В Ростове-на-Дону родные ищут 55-летнего Магомедрасула Магомедова.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону продолжаются поиски 55-летнего Магомедрасула Магомедова, который пропал 18 мая и может нуждаться в медицинской помощи. Родственники и волонтеры бьют тревогу — с момента исчезновения прошло уже несколько дней. Ориентировку о пропавшем опубликовал добровольческий поисковый отряд «Юг».

Приметы пропавшего: рост — около 180 см, худощавое телосложение, седые волосы и карие глаза. Одежда в день исчезновения: светлая футболка, бежевые спортивные штаны, черные кроссовки.

Родные надеются, что мужчина найдется живым. По словам семьи пропавшего, мужчина может нуждаться в медицинской помощи. Не исключено, что он мог уехать в другой регион.

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