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Двухдневные сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Уфе

В выходные в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки.

Источник: Комсомольская правда

В предстоящие выходные, 24 и 25 мая, в столице Башкортостана пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Как сообщили в мэрии Уфы, жители и гости города получат возможность купить свежие продукты и овощи непосредственно у местных производителей.

В субботу торговые ряды разместятся сразу на нескольких площадках: вдоль улицы Правды (от Ухтомского до Мусы Джалиля), на улице Рабкоров, 20, на площадке перед Дворцом спорта.

В воскресенье ярмарки продолжат работу по адресам на Рабкоров, 20 и перед Дворцом спорта. Организаторы приглашают к участию всех заинтересованных сельхозпроизводителей республики.

Режим работы торговых площадок: с 9 утра до 16 часов. В связи с проведением мероприятия 24 мая с 7:00 до 16:00 будет временно ограничено движение транспорта по участку ул. Правды в Демском районе. Городские власти просят водителей учитывать это при планировании маршрутов.