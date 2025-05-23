Двухдневные сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Уфе

Режим работы торговых площадок: с 9 утра до 16 часов. В связи с проведением мероприятия 24 мая с 7:00 до 16:00 будет временно ограничено движение транспорта по участку ул. Правды в Демском районе. Городские власти просят водителей учитывать это при планировании маршрутов.