Автомойку снесли в Алматы

Как уточнили в ведомстве, объект по улице Жукова/Затаевича был построен физическим лицом без каких-либо разрешительных документов. За данное правонарушение собственника привлекли к административной ответственности.
Иск о сносе автомойки был подан в Медеуский районный суд 14 ноября 2023 года. По итогам разбирательства суд удовлетворил требование, а позднее апелляционная коллегия оставила решение без изменения.
В июле 2024 года дело передали в департамент юстиции, после чего 2 июля было возбуждено исполнительное производство. Демонтаж объекта состоялся накануне при участии судебных исполнителей.
Всего с начала 2023 года в Алматы полностью или частично снесено 75 незаконных построек. В их числе жилые комплексы «Мечта», KHAN и другие объекты, возведенные с нарушениями градостроительных норм.