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Автомойку снесли в Алматы

В Алматы снесли очередной самовольно возведенный объект — автомойку, передает Tengrinews.kz со ссылкой на управление градостроительного контроля Алматы.

Источник: Пресс-служба акимата Алматы

Как уточнили в ведомстве, объект по улице Жукова/Затаевича был построен физическим лицом без каких-либо разрешительных документов. За данное правонарушение собственника привлекли к административной ответственности.

Иск о сносе автомойки был подан в Медеуский районный суд 14 ноября 2023 года. По итогам разбирательства суд удовлетворил требование, а позднее апелляционная коллегия оставила решение без изменения.

В июле 2024 года дело передали в департамент юстиции, после чего 2 июля было возбуждено исполнительное производство. Демонтаж объекта состоялся накануне при участии судебных исполнителей.

Всего с начала 2023 года в Алматы полностью или частично снесено 75 незаконных построек. В их числе жилые комплексы «Мечта», KHAN и другие объекты, возведенные с нарушениями градостроительных норм.