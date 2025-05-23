До или после завтрака: названо правильное время чистки зубов утром

Следует ли чистить зубы до или после завтрака? Ученые наконец-то разрешили спор. Большинство из нас в обязательном порядке чистят зубы дважды в день. Но когда нужно чистить зубы по утрам, следует ли это делать до или после завтрака? Люди, которые чистят зубы перед завтраком, обычно утверждают, что это помогает им начать свой день с ощущения чистоты и свежести. Но те, кто предпочитает чистить зубы после завтрака, утверждают, что нет смысла чистить зубы первым делом только для того, чтобы потом испортить чистоту своего рта бутербродом или омлетом. Итак, что же говорит наука?