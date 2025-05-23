Французский фермер нашел на своем участке 150 тонн золота

Несмотря на то, что золото нашел фермер, он ничего не получит. Узнавшие о находке власти вмешались в ситуацию и запретили Дюпону добычу драгоценного металла. Законодательство Франции предполагает, что все недра принадлежат государству, даже если находятся на частной территории.