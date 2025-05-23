Французский фермер нашел на своем участке 150 тонн золота

Во Франции фермер нашел на своем участке 150 тонн золота, пишет La Grada Online.
52-летний Мишель Дюпон из региона Овернь во время осмотра своих земель случайно увидел странный блеск в ручье, а когда начал копать, понял, что это золотые самородки.
По предварительным данным, под фермой Дюпона может находиться до 150 тонн золота общей стоимостью около 3,5 млрд евро.
Несмотря на то, что золото нашел фермер, он ничего не получит. Узнавшие о находке власти вмешались в ситуацию и запретили Дюпону добычу драгоценного металла. Законодательство Франции предполагает, что все недра принадлежат государству, даже если находятся на частной территории.
Чтобы начать разработку месторождения, должны быть проведены многочисленные экологические экспертизы и согласования, которые могут длиться долгие годы.
При этом местные жители опасаются, что промышленная добыча нарушит экосистему региона. Другие же надеются на улучшение экономической ситуации.