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В Бухарской области строится приют для бездомных собак — власти услышали зоозащитников

Vaib.uz (Узбекистан. 23 мая). Наконец-то хорошие новости для всех, кто неравнодушен к судьбе бездомных животных. В городе Каган (Бухарская область) при поддержке местных властей началось строительство приюта для бездомных собак. Об этом сообщила общественный деятель и бывший депутат Елена Бабенко.

Источник: Vaib.Uz

По её словам, гуманное отношение руководства города к этой проблеме вызывает уважение и признательность у жителей, которые давно ждали реальных шагов по защите животных.

Особую благодарность зоозащитники выразили хокиму Бухарской области за выделение средств на строительство приюта. Они надеются, что благодаря таким неравнодушным руководителям, забота о животных станет неотъемлемой частью государственной и городской политики.

Напомним, накануне стало известно, что представители общественных организаций направили письмо Президенту с просьбой взять под личный контроль исполнение инициатив в сфере защиты животных, которые игнорируются рядом чиновников.

Возведение приюта в Кагане — это важный сигнал о том, что голос граждан и зоозащитников может быть услышан, а забота о братьях наших меньших — это не благотворительность, а обязанность цивилизованного общества.