В Бухарской области строится приют для бездомных собак — власти услышали зоозащитников

По её словам, гуманное отношение руководства города к этой проблеме вызывает уважение и признательность у жителей, которые давно ждали реальных шагов по защите животных.
Особую благодарность зоозащитники выразили хокиму Бухарской области за выделение средств на строительство приюта. Они надеются, что благодаря таким неравнодушным руководителям, забота о животных станет неотъемлемой частью государственной и городской политики.
Напомним, накануне стало известно, что представители общественных организаций направили письмо Президенту с просьбой взять под личный контроль исполнение инициатив в сфере защиты животных, которые игнорируются рядом чиновников.
Возведение приюта в Кагане — это важный сигнал о том, что голос граждан и зоозащитников может быть услышан, а забота о братьях наших меньших — это не благотворительность, а обязанность цивилизованного общества.