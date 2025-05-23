Крымский астроном открыл новую комету

«Комета была открыта в ночь со 2 на 3 мая, она более двух недель “висела” на странице подтверждения (Центра малых планет — ред.). Открыл на том же телескопе-рефлекторе, что и ранее. Наблюдал ее в северной части неба, недалеко от Полярной звезды. Комете присвоено имя C/2025 J1 (Borisov)», — рассказал Борисов.
По словам астронома, комета имеет параболическую орбиту и максимально приблизится к Солнцу в июне 2026 года. По мере приближения яркость небесного тела будет нарастать и достигнет 17,5 звездной величины к началу 2026 года.
«Приблизительный размер ядра кометы составляет 7−10 километров, но наблюдать ее можно будет только в достаточно мощные телескопы», — сказал ученый.
Эта комета стала 15-й в карьере крымского астронома. Кроме того, в 2023 году Борисов обнаружил новый околоземный астроид 2022YG, который признан квазиспутником Земли и продолжит вращение вокруг нашей планеты еще около двухсот лет.
Борисов — астроном, работающий в Крыму, в поселке Научный. Свои наблюдения проводит с помощью созданного им самим телескопа. Особую известность ему принесла открытая им в 2019 году первая межзвездная комета (2I/Borisov), которая появилась из дальнего космоса и навсегда покинула Солнечную систему. Борисов вышел на второе место среди астрономов в мире по числу открытых комет. На счету астронома также несколько десятков открытых астероидов.