Крымский астроном открыл новую комету

Борисов — астроном, работающий в Крыму, в поселке Научный. Свои наблюдения проводит с помощью созданного им самим телескопа. Особую известность ему принесла открытая им в 2019 году первая межзвездная комета (2I/Borisov), которая появилась из дальнего космоса и навсегда покинула Солнечную систему. Борисов вышел на второе место среди астрономов в мире по числу открытых комет. На счету астронома также несколько десятков открытых астероидов.