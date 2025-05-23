«Живу в психушке»: Позов из «Импровизации» сообщил, что в депрессии ушел от жены

Комик Дмитрий Позов из шоу «Импровизация» рассказал, что сейчас живет в психиатрической клинике в связи с тяжелой депрессией на фоне потери отца. Он также поделился, что разошелся со своей женой из-за тяжелого морального состояния.
— Начал пить. И скандалы, скандалы, скандалы. Несколько раз поверил, что все может получиться, что мы с Катей справимся и услышим друг друга. Но все иллюзия.(…) И вот я живу один в съемной хате. Точнее конкретно сейчас я живу в психушке, — поделился Позов.
По его словам, он рассказал это подписчикам для того, чтобы про него перестали распускать слухи в общественном пространстве.
— Отнеситесь с пониманием к личной жизни взрослых людей. Не лезьте к Кате и ко мне с сочувствием, советами и тем более осуждениями. Мы сами во всем разберемся. Или не разберемся. Но тоже сами. Я очень надеюсь на вашу человечность и воспитанность, — написал Позов в своем Telegram-канале.
До этого Дмитрий Позов рассказал, что в старости мог бы переселиться в Италию и жить в пригороде Рима. Он отметил, что немаловажную роль на новом месте играет качество футбола. Однако в Италии, по мнению Позова, он не так хорош.