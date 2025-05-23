«Живу в психушке»: Позов из «Импровизации» сообщил, что в депрессии ушел от жены

— Отнеситесь с пониманием к личной жизни взрослых людей. Не лезьте к Кате и ко мне с сочувствием, советами и тем более осуждениями. Мы сами во всем разберемся. Или не разберемся. Но тоже сами. Я очень надеюсь на вашу человечность и воспитанность, — написал Позов в своем Telegram-канале.