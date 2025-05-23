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Молодые омичи связали себя узами брака в колонии

Церемония прошла в стенах исправительной колонии № 9 УФСИН России по Омской области.

Источник: Комсомольская правда

В Исправительной колонии № 9 УФСИН России по Омской области состоялась государственная регистрация брака. Осужденный и его избранница официально стали мужем и женой. Церемония прошла по всем правилам. Влюбленные обменялись обручальными кольцами, а также получили свидетельство о браке — первый официальный документ, подтверждающий создание новой семьи.

«Укрепление семейных связей и формирование положительных жизненных ориентиров — важные факторы успешной ресоциализации», — отметил заместитель начальника ИК-9 Евгений Михайлов.

Брак с заключенным имеет свои особенности. Обязательно условие для оформления — наличие обоюдного желания сторон, оформленное в письменном виде. По закону нахождение в МЛС или под арестом запрещает отказывать в регистрации брака.

Далее молодожены по согласованию с руководством колонии провести вместе до 24−72 часов. Этот вопрос согласовывается индивидуально. Как показывает практика официальный брак положительно влияет на дальнейшую адаптацию заключенного, помогает ему проще найти работу и вернуться на путь исправления.