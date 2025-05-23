Молодые омичи связали себя узами брака в колонии

В Исправительной колонии № 9 УФСИН России по Омской области состоялась государственная регистрация брака. Осужденный и его избранница официально стали мужем и женой. Церемония прошла по всем правилам. Влюбленные обменялись обручальными кольцами, а также получили свидетельство о браке — первый официальный документ, подтверждающий создание новой семьи.