Молодые омичи связали себя узами брака в колонии

В Исправительной колонии № 9 УФСИН России по Омской области состоялась государственная регистрация брака. Осужденный и его избранница официально стали мужем и женой. Церемония прошла по всем правилам. Влюбленные обменялись обручальными кольцами, а также получили свидетельство о браке — первый официальный документ, подтверждающий создание новой семьи.
«Укрепление семейных связей и формирование положительных жизненных ориентиров — важные факторы успешной ресоциализации», — отметил заместитель начальника ИК-9 Евгений Михайлов.
Брак с заключенным имеет свои особенности. Обязательно условие для оформления — наличие обоюдного желания сторон, оформленное в письменном виде. По закону нахождение в МЛС или под арестом запрещает отказывать в регистрации брака.
Далее молодожены по согласованию с руководством колонии провести вместе до 24−72 часов. Этот вопрос согласовывается индивидуально. Как показывает практика официальный брак положительно влияет на дальнейшую адаптацию заключенного, помогает ему проще найти работу и вернуться на путь исправления.