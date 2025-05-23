Красноярские детсадовцы собрали гуманитарную поддержку участникам СВО

В то же время сотрудники детского сада № 224 получили душевное видеообращение из зоны боевых действий. Военнослужащие искренне поблагодарили воспитателей, детей и их семьи за оказанную поддержку и тепло, которые они почувствовали, получив гуманитарную помощь. Эти слова стали самой ценной наградой для всех участников акции.