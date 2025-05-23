Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярские детсадовцы собрали гуманитарную поддержку участникам СВО

В детском саду № 313 создана обстановка тепла и взаимопомощи. Дошкольники и их родители активно участвуют в оказании гуманитарной поддержки военнослужащим, находящимся в районе проведения спецоперации.

В детском саду № 313 создана обстановка тепла и взаимопомощи. Дошкольники и их родители активно участвуют в оказании гуманитарной поддержки военнослужащим, находящимся в районе проведения спецоперации.

Юные граждане страны с особым вниманием собирали продукты питания, теплую одежду, необходимые лекарства и предметы гигиены. Педагоги убеждены, что каждая вещь, собранная с душой, станет знаком поддержки и надежды на быстрое возвращение солдат домой.

В то же время сотрудники детского сада № 224 получили душевное видеообращение из зоны боевых действий. Военнослужащие искренне поблагодарили воспитателей, детей и их семьи за оказанную поддержку и тепло, которые они почувствовали, получив гуманитарную помощь. Эти слова стали самой ценной наградой для всех участников акции.