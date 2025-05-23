Резкое ухудшение погоды ожидается в Алматы: обращение ДЧС

В ДЧС Алматы со ссылкой на штормовое предупреждение РГП «Казгидромет» проинформировали:
Во второй половине 23 мая 2025 года в Алматы ожидаются гроза, град, шквальный ветер. При грозе порывы северо-западного ветра могут достичь 18−20 м/с. Гостям и туристам города убедительно рекомендуем соблюдать меры личной безопасности, воздержаться от похода в горы. Будьте осторожны! Берегите себя и своих близких!".
Также в департаменте отметили, что в случаях объявления штормового предупреждения о выпадении сильных осадков (снег, дождь) или сильном ветре прогулку в горную местность лучше отложить, дождавшись хорошей погоды.
Вместе с тем в ДЧС южной столицы поделились своими рекомендациями:
- Не откладывайте возвращение домой на позднее время суток, вы можете не найти обратный маршрут.
- Обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач.
- Не оставляйте автомобили под деревьями.
- Не стойте под слабо укрепленными конструкциями: их разрушение может привести к травмированию.