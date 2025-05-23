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Резкое ухудшение погоды ожидается в Алматы: обращение ДЧС

Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы обратился к жителям и гостям южной столицы. Их предупредили, что сегодня после обеда ожидается резкое ухудшение погоды в мегаполисе, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +16° 3 м/с 55% 754 мм рт. ст. +15°
Источник: unsplash

В ДЧС Алматы со ссылкой на штормовое предупреждение РГП «Казгидромет» проинформировали:

Во второй половине 23 мая 2025 года в Алматы ожидаются гроза, град, шквальный ветер. При грозе порывы северо-западного ветра могут достичь 18−20 м/с. Гостям и туристам города убедительно рекомендуем соблюдать меры личной безопасности, воздержаться от похода в горы. Будьте осторожны! Берегите себя и своих близких!".

Также в департаменте отметили, что в случаях объявления штормового предупреждения о выпадении сильных осадков (снег, дождь) или сильном ветре прогулку в горную местность лучше отложить, дождавшись хорошей погоды.

Вместе с тем в ДЧС южной столицы поделились своими рекомендациями:

  • Не откладывайте возвращение домой на позднее время суток, вы можете не найти обратный маршрут.
  • Обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач.
  • Не оставляйте автомобили под деревьями.
  • Не стойте под слабо укрепленными конструкциями: их разрушение может привести к травмированию.