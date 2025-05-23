Например, тот же Джейкоб Уэллс рассказал, что он предлагает людям услуги и раскрывает ложные секреты, чтобы завоевать их полное доверие. Он также демонстрирует неискреннее обаяние — еще одна черта, характерная для психопатов. Он говорит: "Я храню секреты и рассказываю им фальшивые секреты, чтобы еще больше завоевать их доверие, и, как только они начинают мне доверять, я прошу об одолжении, напоминая им о тех одолжениях, которые я им оказал. Я могу получить от них буквально все, что угодно, и это невероятно полезно.'