Психопаты привлекательнее: объяснена любовь женщин к плохим парням

Женщины действительно любят плохих парней, признали ученые. Дело в том, что мужчины с психопатическими чертами считаются более привлекательными, показало новое исследование.
От Кристиана Бэйла в «Американском психопате» до Хита Леджера в «Темном рыцаре», психопатов в фильмах часто играют очень красивые актеры, отмечает Daily Mail. И, согласно новому исследованию, это не случайно.
Исследователи из Хунаньского педагогического университета выяснили, что мужчины с психопатическими чертами характера оцениваются женщинами как более привлекательные. В ходе своего исследования ученые показали более 500 фотографий мужчин с различной степенью проявления черт «Темной триады» — нарциссизма, макиавеллизма и психопатии. Женщин попросили оценить мужчин по привлекательности и надежности. Так вот, результаты показали, что мужчины с высоким уровнем черт «Темной триады» считались более надежными и привлекательными.
«В условиях краткосрочного сотрудничества люди с ярко выраженными чертами Темной триады, как правило, вызывают больше доверия, — говорит автор исследования доктор Ци Ву. — Отчасти это связано с тем, что их считают более привлекательными из-за черт лица».
Психопатия широко изучалась на протяжении десятилетий, пишет Daily Mail. Например, предыдущие исследования выявили связь между этим состоянием и пристальным взглядом, садизмом и одиночеством. Однако до сих пор связь между психопатией и надежностью оставалась в значительной степени неизученной.
Чтобы устранить этот пробел в исследованиях, команда включила 592 участника, которые были распределены по четырем исследованиям. В первом исследовании участникам показали нейтральные фотографии лиц мужчин с различным уровнем черт Темной триады и попросили оценить их на предмет достоверности.
Второе исследование было игрой на доверие, в то время как третье было сосредоточено на других способах изменения выражения лица — на этот раз участникам требовалось оценить мужчин по доминантности, экстраверсии и привлекательности.
Наконец, в четвертом исследовании были повторены задания из второго и третьего исследований с участием разных участников.
Результаты показали, что во всех четырех исследованиях мужчины с высоким уровнем черт Темной триады были оценены как заслуживающие большего доверия.
Удивительно, но такие черты, как доминантность и экстраверсия, не сыграли большой роли в этом эффекте, подчеркивает Daily Mail.
«Примечательно, что их лица по-прежнему вызывают большее доверие, даже если учесть другие черты, такие как доминантность, экстраверсия и привлекательность, что позволяет предположить, что черты лица оказывают уникальное влияние на восприятие людей, заслуживающих доверия», — добавляет доктор Ву.
Исследование было опубликовано вскоре после того, как ученые обнаружили связь между психопатией и «садизмом» — получением удовольствия от причинения боли, страданий или унижения другим. Повседневные примеры садизма включают в себя троллинг людей в Интернете, убийство персонажей видеоигр, уничтожение насекомых и даже втыкание булавок в кукол вуду, поясняет Daily Mail.
Так что, если вы совершаете подобные садистские поступки — даже если это просто ставит других людей в неловкое положение в Интернете, — вы можете быть психопатом, отмечает издание.
Daily Mail дает рекомендации как распознать психопата. Психопаты проявляют разные черты характера в зависимости от своего расстройства. Общие признаки включают поверхностное обаяние, завышенное представление о собственной значимости, потребность в стимуляции и импульсивность, патологическую ложь, способность манипулировать другими и отсутствие угрызений совести и эмпатии.
Но, несмотря на распространенное мнение, не все психопаты становятся убийцами, пишет Daily Mail.
Эксперты утверждают, что люди обычно находят психопатов интригующими. Это связано с необычным поведением, потому что психопаты склонны к обману или имитируют нормальные реакции, иногда быстро меняя свои взгляды и реакции на происходящее.
Например, самопровозглашенный психопат Джейкоб Уэллс сказал, что при встрече с кем-то он старается стать «самым интересным человеком из всех, кого он знает», и, предположительно, для этого выбирает подходящие интересы и реакции. Его реакция также выдает еще одну общую черту — грандиозное представление о собственной значимости — в том смысле, что он может быть самым интересным человеком в комнате.
Психопаты иногда склонны демонстрировать неубедительные эмоциональные реакции, в том числе с ошибками в тоне голоса или языке тела. Возможно, это происходит потому, что они не в состоянии понять такие эмоции, как страх и любовь, но могут имитировать их, пишет Daily Mail.
Как правило, «эмоции» психопатов поверхностны и недолговечны, и в их проявлении есть скрытый манипулятивный мотив.
Например, тот же Джейкоб Уэллс рассказал, что он предлагает людям услуги и раскрывает ложные секреты, чтобы завоевать их полное доверие. Он также демонстрирует неискреннее обаяние — еще одна черта, характерная для психопатов. Он говорит: "Я храню секреты и рассказываю им фальшивые секреты, чтобы еще больше завоевать их доверие, и, как только они начинают мне доверять, я прошу об одолжении, напоминая им о тех одолжениях, которые я им оказал. Я могу получить от них буквально все, что угодно, и это невероятно полезно.'
Психопаты, как правило, проявляют невероятную способность манипулировать другими и иногда получают от этого удовольствие.
Психопаты часто чувствуют свое превосходство, что, возможно, объясняется верой Джейкоба Уэллса в то, что он может распознавать других психопатов.
Даже эксперт доктор Хэйр, который разработал пересмотренный контрольный список психопатии Хэйра (PCL-R), используемый в качестве диагностического инструмента для определения того, на какой стадии психопатии находится человек, предупреждает, что любой может быть обманут во время короткого общения с психопатом.