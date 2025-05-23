Период сдачи ЕГЭ начался в России

Первыми к сдаче ЕГЭ приступили школьники из Приморского края и Сахалинской области. Выпускники сдают экзамены по выбору: история, химия и литература. Перед аттестацией они проходят регистрацию, инструктаж и проверку через металлоискатель, исключающую возможность использования мобильных устройств и вычислительной техники.