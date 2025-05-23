9 рейсов задержаны в Новосибирске из-за опасности гроз и ветра

Причиной задержек стали неблагоприятные погодные условия в Новосибирске, где по прогнозам администрации города в ближайшие трое суток ожидается потепление до +29°С, сильные дожди, грозы и порывы ветра до 22 м/с, а в области местами возможны ливни и град, что создает сложные условия для выполнения авиарейсов и может привести к дальнейшим задержкам воздушных судов.