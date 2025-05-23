9 рейсов задержаны в Новосибирске из-за опасности гроз и ветра

В новосибирском аэропорту Толмачёво задерживаются девять рейсов авиакомпаний S7 и «Победа», о чем свидетельствуют данные онлайн-табло: «С опозданием прибудут самолеты из Абакана, Кызыла, Усть-Каменогорска, Южно-Сахалинска, Владивостока, Екатеринбурга и Петропавловска-Камчатского, а также международный рейс из Пекина».
Причиной задержек стали неблагоприятные погодные условия в Новосибирске, где по прогнозам администрации города в ближайшие трое суток ожидается потепление до +29°С, сильные дожди, грозы и порывы ветра до 22 м/с, а в области местами возможны ливни и град, что создает сложные условия для выполнения авиарейсов и может привести к дальнейшим задержкам воздушных судов.
Ранее 20 мая, экипаж самолёта Embraer 170 авиакомпании S7, выполнявшего рейс из Иркутска в Новосибирск, подвергся опасной лазерной атаке при заходе на посадку.