Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Иркутска Руслан Болотов принял участие в заседании Совета Федерации РФ

На заседании обсудили вопросы расширения общественного участия в работе районов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Мэр Иркутска Руслан Болотов принял участие в заседании Совета по местному самоуправлению при Совете Федерации, где обсуждались вопросы расширения общественного участия в работе муниципалитетов. Об этом градоначальник рассказал у себя в тг-канале. Как отметил председатель профильного комитета Андрей Шевченко, вовлечение граждан в принятие решений — фундамент для сильного общества и эффективной власти.

— Поделился с коллегами опытом Иркутска в этом направлении. Рассказал, как наши горожане помогают решать ключевые для областного центра задачи. Иркутяне принимают непосредственное участие в формировании городской среды — они выбирают, какие пространства нужно благоустраивать в первую очередь, что за объекты должны появиться в городе, — написал Руслан Болотов.

Особой гордостью стал фонд поддержки избирательных округов — уникальный для России инструмент, позволяющий решать локальные проблемы по инициативе жителей.

Ирина Гусева, сопредседатель ВАРМСУ, справедливо подчеркнула, что важно не просто слушать, а действительно слышать людей. Этот принцип и должен лежать в основе работы.