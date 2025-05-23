Мэр Иркутска Руслан Болотов принял участие в заседании Совета Федерации РФ

Мэр Иркутска Руслан Болотов принял участие в заседании Совета по местному самоуправлению при Совете Федерации, где обсуждались вопросы расширения общественного участия в работе муниципалитетов. Об этом градоначальник рассказал у себя в тг-канале. Как отметил председатель профильного комитета Андрей Шевченко, вовлечение граждан в принятие решений — фундамент для сильного общества и эффективной власти.
— Поделился с коллегами опытом Иркутска в этом направлении. Рассказал, как наши горожане помогают решать ключевые для областного центра задачи. Иркутяне принимают непосредственное участие в формировании городской среды — они выбирают, какие пространства нужно благоустраивать в первую очередь, что за объекты должны появиться в городе, — написал Руслан Болотов.
Особой гордостью стал фонд поддержки избирательных округов — уникальный для России инструмент, позволяющий решать локальные проблемы по инициативе жителей.
Ирина Гусева, сопредседатель ВАРМСУ, справедливо подчеркнула, что важно не просто слушать, а действительно слышать людей. Этот принцип и должен лежать в основе работы.