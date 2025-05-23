Мэр Иркутска Руслан Болотов принял участие в заседании Совета Федерации РФ

Мэр Иркутска Руслан Болотов принял участие в заседании Совета по местному самоуправлению при Совете Федерации, где обсуждались вопросы расширения общественного участия в работе муниципалитетов. Об этом градоначальник рассказал у себя в тг-канале. Как отметил председатель профильного комитета Андрей Шевченко, вовлечение граждан в принятие решений — фундамент для сильного общества и эффективной власти.