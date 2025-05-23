Цены на билеты на новый Национальный футбольный стадион названы в Минске

В сообщении сказано, что матч между национальными сборными Беларуси и России пройдет на новом Национальном футбольном стадионе в Минске 10 июня. Игра начнется в 20.00. Билеты уже поступили в продажу. Их стоимость варьируется от 20 до 40 рублей. Вместе с тем в пресс-службе отметили, что сектора 420−422 были выделены для активных болельщиков сборной России.