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Цены на билеты на новый Национальный футбольный стадион названы в Минске

Продажа билетов началась на новый футбольный стадион в Минске, где состоится матч между Беларусью и РФ.

Источник: Комсомольская правда

Цены на билеты на новый Национальный футбольный стадион назвали в Минске, который откроется 7 июня 2025 года. Подробности рассказали в пресс-службе Ассоциации «Белорусская федерация футбола».

В сообщении сказано, что матч между национальными сборными Беларуси и России пройдет на новом Национальном футбольном стадионе в Минске 10 июня. Игра начнется в 20.00. Билеты уже поступили в продажу. Их стоимость варьируется от 20 до 40 рублей. Вместе с тем в пресс-службе отметили, что сектора 420−422 были выделены для активных болельщиков сборной России.