Минздрав: пациенты с диабетом будут переведены на картриджную форму инсулина

Эндокринолог уточнила, что до конца 2025 года в Беларуси проводится концепция инсулинотерапии. Она пояснила, что ее суть заключается в изменении подходов к обеспечению инсулином различных категорий пациентов. Врач отметила, что на сегодняшний день детьми используются аналоги инсулина, то есть речь идет про современные виды инсулина.