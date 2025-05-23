Минздрав: пациенты с диабетом будут переведены на картриджную форму инсулина

Минздрав Беларуси сказал, что пациентов с диабетом переведут на картриджную форму инсулина до конца 2025 года. Подробности сообщила заместитель главного врача по организационно-методической работе «Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения», главный внештатный взрослый эндокринолог Министерства здравоохранения Ольга Салко, передает БелТА.
Эндокринолог уточнила, что до конца 2025 года в Беларуси проводится концепция инсулинотерапии. Она пояснила, что ее суть заключается в изменении подходов к обеспечению инсулином различных категорий пациентов. Врач отметила, что на сегодняшний день детьми используются аналоги инсулина, то есть речь идет про современные виды инсулина.
Представитель Минздрава заметила, что все пациенты, у которых I тип диабета, используют генно-инженерные инсулины только в картриджах. Вместе с тем она добавила, что определенную часть названной категории в 2025 году переводят на использование аналогов инсулина.
— До конца года всех нуждающихся пациентов с диабетом II типа переведем на использование генно-инженерного инсулина в картриджах, — уточнила главный внештатный взрослый эндокринолог Министерства здравоохранения Ольга Салко.