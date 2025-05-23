Ограничения на посещение лесов введены почти по всей Беларуси

Так, территории трех областей — Гомельской, Брестской и Гомельской — полностью окрашены на карте желтым цветом. Это значит, что там введены ограничения из-за третьего класса пожарной опасности в лесах.
В Минской и Могилевской областях только по одному открытому району (Мядельский и Шкловский), а в остальных действуют ограничения.
В Витебской области ситуация не настолько критична, там «зеленых» районов немного больше. Посещать леса абсолютно свободно можно в Браславском, Верхнедвинском, Витебском, Лиозненском и Россонском районах. Остальные также под ограничениями.
Во время ограничений запрещено разводить в лесах костры, организовывать и проводить турслеты, школьные экскурсии и другие массовые мероприятия, заезжать на машинах. Это лишь временные меры, они могут быть сняты с изменением погодных условий.
Нарушителям запретов может грозить штраф — до 12 базовых величин (504 рубля). Если нарушение стало причиной серьезного пожара (была уничтожена или повреждена часть леса), штраф может доходить до 30 базовых (1260 рублей).
Осторожно, грозы
Синоптики объявили в Беларуси на пятницу оранжевый уровень опасности из-за гроз, которые пройдут во многих районах страны, усиления ветра порывами до 15−20 м/с и сильных дождей.
Вместе с тем дневная температура воздуха будет колебаться от +12°С по северо-западу до +26°С по юго-востоку.
Как предупреждают в МЧС, грозы могут стать причиной возникновения природных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях.