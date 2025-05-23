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В школе Омской области нашли опасный грибок

Нарушение санитарных норм выявила прокуратура.

Источник: Прокуратура Омской области

Прокуратура Большеуковского района выявила в местной школе нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Как показала прокурорская проверка, стены и потолок спортивного зала Большеуковской школы покрылись опасным для здоровья учеников и педагогов грибком. Кроме того, здесь отслоилась и отошла краска.

Прокуратура пыталась урегулировать этот вопрос в досудебном порядке, однако директор школы предписание надзорного органа не выполнил. Тогда в Большеуковский районный суд последовал иск об обязании школы провести ремонт спортзала. Суд эти требования удовлетворил. Решение пока не вступило в законную силу.