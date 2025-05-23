Ученые рассказали, что ждет Землю в случае ядерной войны США и России

По данным исследователей, в случае обмена ядерными ударами в атмосферу попадет порядка 150 миллионов тонн сажи, что приведет к длительному затемнению атмосферы и снижению температуры на поверхности планеты в среднем на 15 градусов. В случае войны между ведущими ядерными державами мир столкнется с катастрофическими последствиями, среди которых — продолжительное понижение температур, разрушение аграрного сектора и беспрецедентные социальные потрясения. Ученые отмечают, что «ядерная зима» может затянуться на десятилетия.