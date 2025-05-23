Ученые рассказали, что ждет Землю в случае ядерной войны США и России

Американские ученые просчитали сценарий «ядерной зимы».
Масштабная ядерная война между Россией и США приведет к катастрофическим последствиям для климата и сельского хозяйства Земли. Такой вывод сделали ученые Университета штата Пенсильвания. По их словам, наступление «ядерной зимы» способно полностью опустошить биосферу.
«После ядерной войны разрушения распространятся далеко за пределы зон взрыва из-за наступления ядерной зимы, которая может опустошить биосферу, включая сельское хозяйство. Понимание масштабов ущерба и подготовка к безумию его наступления имеют решающее значение, учитывая нынешнюю геополитическую напряженность», — написали исследователи в Environmental Research Letters.
По данным исследователей, в случае обмена ядерными ударами в атмосферу попадет порядка 150 миллионов тонн сажи, что приведет к длительному затемнению атмосферы и снижению температуры на поверхности планеты в среднем на 15 градусов. В случае войны между ведущими ядерными державами мир столкнется с катастрофическими последствиями, среди которых — продолжительное понижение температур, разрушение аграрного сектора и беспрецедентные социальные потрясения. Ученые отмечают, что «ядерная зима» может затянуться на десятилетия.
Авторы работы указывают, что снижение солнечного света приведет к резкому падению урожайности сельскохозяйственных культур. В качестве примера приводится кукуруза: ее производство может сократиться на 80%, а восстановление агропромышленного сектора займет от семи до 12 лет. Кроме того, серьезные перебои в цепочках поставок и международной торговле усугубят ситуацию, увеличив риск регионального или даже глобального голода.
Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил о том, что человечество оказалось на пороге масштабной катастрофы. По его словам, к такому положению дел приводит обострение вооруженных конфликтов в различных регионах мира, противостояние между странами, обладающими ядерным потенциалом, а также усугубление давно существующих глобальных проблем, пишет 360.ru. Медведев также отметил, что современная система международных отношений переживает серьезный кризис.