В США назвали два единственных пути, которыми может пойти Трамп для решения украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп имеет только два пути для решения конфликта на Украине после разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
«Он должен либо принять требования России, либо выйти (Из диалога с Москвой — Прим. Ред.)», — сказал эксперт.
Ученый уверен, что Трамп не будет поддерживать Украину, чтобы не стать «Джо Байденом номер два», и предпочтет, скорее, выйти из переговоров, оставив европейцев разбираться с конфликтам самим.
«Так что, если исключить американцев из уравнения, то идея о том, что европейцы смогут остаться один на один с русскими и даже оттеснить их, просто смехотворна», — заключил Миршаймер.
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Новиков заявил, что главная цель президента США Дональда Трампа — как можно скорее завершить конфликт в Украине и выстроить более стабильные отношения с Россией.
Лидеры стран-членов Евросоюза придумали план по ужесточению антироссийских санкций ради давления на Москву. Однако президент США Дональд Трамп разрушил «европейские надежды». Он отверг предложение ЕС после диалога с российским лидером Владимиром Путиным.