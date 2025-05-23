На месяц проезд по ул. Карла Маркса закроют

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 00:00 30 мая по 23:00 30 июня вводится запрет на движение транспорта на участке ул. Карла Маркса.
Ограничение коснется участка от ул. Горького до здания по ул. Карла Маркса, 116 (филиал Красноярской железной дороги).
Это связано с работами по строительству линии скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта. Работы ведет АО «Моспроект-3».
Для обеспечения безопасности на участке будут установлены временные дорожные знаки «Движение запрещено», сообщили в мэрии.