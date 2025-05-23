В Татарстане 23 мая стартует сдача ЕГЭ

В Татарстане 23 мая стартует сдача единого государственного экзамена (ЕГЭ). В пятницу он пройдет по литературе, истории и химии. В Татарстане будет организовано 59 пунктов проведения экзаменов с онлайн-видеонаблюдением.
Сдавать ЕГЭ сегодня будут 4 356 человек, в том числе 62 — с ограниченными возможностями здоровья. Самым популярным предметом стала химия, экзаменовать будут 2202 человека. Историю выбрали 1476 человек, литературу — 678.
Ранее мы сообщали, что в Казани на ЕГЭ 2025 самыми популярными стали предметы математика и общество.