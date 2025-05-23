Экс-барабанщик Devil Wears Prada Уильямс погиб в авиакатастрофе в Калифорнии

Бывший барабанщик американской металкор-группы Devil Wears Prada Дэниэл Уильямс погиб в результате авиакатастрофы в Калифорнии. Инцидент произошёл в ночь на четверг близ аэропорта Сан-Диего.
В легкомоторном самолёте Cessna 550 находились шесть человек. По последним данным, погибли трое, включая сооснователя музыкального агентства Sound Talent Group Дэйва Шапиро.
За день до трагедии 39-летний музыкант разместил в своём аккаунте несколько кадров: видео посадки в самолёт в Нью-Джерси и фото за штурвалом с подписью «Вот и мы», где он в шутку называл себя «вторым пилотом», передает Daily Mail.
Группа Devil Wears Prada опубликовала прощальное сообщение в соцсетях с фотографией Уильямса: «Нет слов. Мы обязаны тебе всем. Любим тебя вечно».
Самолёт вылетел из аэропорта Тетерборо в 23:15 по восточному времени, совершил промежуточную посадку для дозаправки в Уичито (Канзас), после чего направился в Калифорнию. Катастрофа произошла в районе Сан-Диего неподалёку от аэропорта Монтгомери-Гиббс — конечного пункта назначения. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) расследует обстоятельства происшествия.
Ранее стало известно о смерти британского кинооператора, сценариста и актера Билли Уильямса. На момент ухода из жизни кинооператору было 96 лет.