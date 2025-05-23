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Стирка отменяется, холодильник — не открываем: Где в Кишиневе не будет электроэнергии — публикуем адреса

Где в Кишиневе не будет электричества в пятницу, 23 мая.

Источник: Комсомольская правда

Поставщик услуги сообщает об отключении электроэнергии по следующим адресам:

Буюканы.

Каля Ешилор, 45, 47, 47/1, 49, 49/1, 49A, 49B, 49G, 49V, Др. Кручий, 94, 96, 98 — с 09:00 до 16:00.

Алба-Юлия, 75 — с 09:30 до 12:00.

Центр.

31 Августа, 123, 127, Букурешть, 74−76, M. Чиботарь, 16, M. Г. Бэнулеску-Бодони, 27, Н. Йорга, 21−23, 24−26 — с 09:10 до 16:00.

А. Пушкина, 35−37, 37A, A. чел Бун, 89, 96, 98A, К. Тэнасе, 7, E. Дога, 4, 4/1, 9999, M. Г. Бэнулеску-Бодони, 53, Н. Костин, 16 — с 15:00 до 17:00.