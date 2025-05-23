Стирка отменяется, холодильник — не открываем: Где в Кишиневе не будет электроэнергии — публикуем адреса

Поставщик услуги сообщает об отключении электроэнергии по следующим адресам:
Буюканы.
Каля Ешилор, 45, 47, 47/1, 49, 49/1, 49A, 49B, 49G, 49V, Др. Кручий, 94, 96, 98 — с 09:00 до 16:00.
Алба-Юлия, 75 — с 09:30 до 12:00.
Центр.
31 Августа, 123, 127, Букурешть, 74−76, M. Чиботарь, 16, M. Г. Бэнулеску-Бодони, 27, Н. Йорга, 21−23, 24−26 — с 09:10 до 16:00.
А. Пушкина, 35−37, 37A, A. чел Бун, 89, 96, 98A, К. Тэнасе, 7, E. Дога, 4, 4/1, 9999, M. Г. Бэнулеску-Бодони, 53, Н. Костин, 16 — с 15:00 до 17:00.