Мэрия Хабаровска пообещала за неделю отремонтировать улицу Ленинградскую

Администрация Хабаровска продолжает усиливать работу по ремонту городских автомагистралей, большинство которых после зимы предстали перед автомобилистами в неутешительном состоянии. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», накануне дорожники приступили к ремонту проезжей части улицы Ленинградской, и, как пообещали в мэрии, привести ее в порядок дорожники должны всего за неделю.
— Здесь выполняется локальный ремонт — меняется старое покрытие на новое. Также на сегодняшний день работы ведутся по Восточному шоссе, улицам Тихоокеанской, Пушкина. В ближайшее время планируется зайти на улицу Джамбула. Продолжится ремонт дорог на улицах Жуковского и Горького, — рассказал начальник отдела управления дорог и внешнего благоустройства Дмитрий Чеверда.
Как уверили в пресс-службе администрации Хабаровска, сейчас специализированные бригады борются с ямами и колдобинами во всех районах города. Оперативно справиться с дорожными проблемами им мешает неподходящая погода, поэтому как только прекращается дождь, рабочие переходят на продлённый график труда. При этом, утверждают в мэрии, на качестве ремонта это не отражается — это контролируют ответственные лица.
Напомним, что состояние дорог в Хабаровске регулярно проверяют сотрудники госавтоинспекции и прокуратуры. Так, на прошлой неделе они провели совместный рейд, в ходе которого была обследована улица Ленина — разбитая автомагистраль в центре города вызывает обоснованное возмущение у автомобилистов. Так, только за последнее время от жителей в контролирующие органы поступило более 50 жалоб, которые подтвердились.