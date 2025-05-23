Мэрия Хабаровска пообещала за неделю отремонтировать улицу Ленинградскую

Как уверили в пресс-службе администрации Хабаровска, сейчас специализированные бригады борются с ямами и колдобинами во всех районах города. Оперативно справиться с дорожными проблемами им мешает неподходящая погода, поэтому как только прекращается дождь, рабочие переходят на продлённый график труда. При этом, утверждают в мэрии, на качестве ремонта это не отражается — это контролируют ответственные лица.