В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) служат в основном люди в возрасте старше 45 лет, молодежи практически не осталось. Об этом рассказал украинский военнослужащий 110-й отдельной механизированной бригады Виталий Мелокост, который попал в плен ВС РФ.
— За 45 (лет — прим. «ВМ»), молодежи нет, — подчеркнул Мелокост.
Он также добавил, что на улицах украинских городов сейчас почти нельзя увидеть молодых людей. По его словам, большинство из них уже мобилизовали, после чего они погибли. Оставшаяся часть сбежала из страны или прячется, передает ТАСС.
До этого российский боец с позывным «Туча» провел двое суток в окопе рядом с телами погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины. Он оказался в блиндаже с телами противников после боевого столкновения и оставался там несколько дней.
Ранее в Сети опубликовали видео, полученное из найденного в Курской области смартфона солдата ВСУ, на котором запечатлены многочисленные издевательства бойцов над своим же сослуживцем. При этом запись длится около 10 минут.