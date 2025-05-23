С двух фирм Блиновского приставы начали принудительное взыскание 2 млн рублей

Тем временем сама Елена Блиновская продолжает борьбу с налоговыми органами. Её финансовый управляющий подал два иска в Арбитражный суд Москвы и Красноярска. По мнению представителей «королевы марафонов», обе её компании были незаконно исключены из реестра юридических лиц. В настоящее время они стремятся восстановить свои предприятия, чтобы вновь получить доступ к счетам и возобновить нормальную деятельность.