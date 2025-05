Садко 2.0: Life нашёл мастера из Твери, который делает гусли в эпоху синтезаторов и ИИ

Это может показаться шокирующим, но Колесников пришёл к увлечению русской культурой через брейк-данс. Это произошло ещё в 2011 году, тогда Артём учился на первом курсе политехнического института. Так он и познакомился с настоящей русской культурой, традиционными песнями, народными инструментами. Примерно тогда Артём впервые увидел настоящие гусли дома у чемпиона РФ по брейк-дансу Андрея Юшина, лидера команды All the most.