Садко 2.0: Life нашёл мастера из Твери, который делает гусли в эпоху синтезаторов и ИИ

По мнению Артёма Колесникова, это весьма философский вопрос. С одной стороны, популярно мнение, что к такому сакральному инструменту, как гусли, нельзя прикасаться, если у вас не всё в порядке с эмоциональной сферой. «В разлаженном состоянии лучше не играть и не делать какое-либо действо. В целом в этом есть доля правды», — рассуждает Артём. И тут же добавляет: «Но бывает и наоборот: берёшь инструмент в руки в не самом лучшем состоянии и начинаешь наигрывать, как тут же происходит сонастройка, ты приходишь в себя, в так называемую гармонию, начинаешь пребывать в тихой радости, так же и с изготовлением. Поэтому работает и то, и то». В ходе разговора Life.ru и Артём пришли к выводу, что надо делать то, что велит сердце. А на вопрос, что бы сказали гусли о нашем времени, мастер отвечает следующее: