AP: бразильское племя подало в суд на американские СМИ

В репортаже говорилось об обеспечении племени интернетом посредством спутниковой связи Starlink. Издание отмечало, что вскоре после получения доступа в Сеть племя столкнулось с теми же проблемами, что и весь остальной мир: зависимость от гаджетов, вызывающие привыкание соцсети, жестокий контент, мошенничество, фейки, а также доступность порнографии для несовершеннолетних.