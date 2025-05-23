AP: бразильское племя подало в суд на американские СМИ

Бразильское племя марубо подало в суд Лос-Анджелеса иск на сотни миллионов долларов к газете The New York Times, сообщает Associated Press.
По информации агентства, истцы требуют возмещения ущерба из-за опубликованного изданием в прошлом году репортажа, в котором их представили «помешанными на технологиях и порнографии».
В репортаже говорилось об обеспечении племени интернетом посредством спутниковой связи Starlink. Издание отмечало, что вскоре после получения доступа в Сеть племя столкнулось с теми же проблемами, что и весь остальной мир: зависимость от гаджетов, вызывающие привыкание соцсети, жестокий контент, мошенничество, фейки, а также доступность порнографии для несовершеннолетних.
Однако в племени расценили публикацию как клеветническую. В иске племени говорится, что в репортаже народ марубо изображен «как сообщество, неспособное справиться с элементарным доступом в Интернет».
В иске ответчиками указаны также TMZ и Yahoo, чьи материалы, по мнению марубо, преувеличили сведения из репортажа NYT, превратив их в сенсацию.
Ранее сообщалось, что в Бразилии абориген из изолированного племени вышел к людям.