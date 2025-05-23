Компания Apple назвала самые устаревшие модели iPhone

Компания Apple дополнила список устаревших гаджетов несколькими продуктами. Об этом сообщает портал MacRumors.
Так, Apple добавила iPhone 7 Plus, выпущенный в 2016 году, в перечень устаревших устройств. В этот список также вошли две модели iPhone 8 с объемом хранилища 64 и 256 гигабайтов. Эти смартфоны появились в 2017 году одновременно с юбилейным iPhone X.
По данным СМИ, версия iPhone 8 с накопителем 128 гигабайтов пока не получила статус устаревшего, поскольку находилась в продаже более длительное время. Apple относит устройства к категории устаревших спустя пять лет после их снятия с реализации, после чего компания и ее партнеры вправе прекратить поддержку пользователей. Однако ремонт остается доступным при наличии необходимых запчастей.
Кроме того, в архив добавлены планшеты iPad Air 2 и iPad mini 2, выпущенные в 2014 и 2013 годах соответственно. В этот раздел попадают гаджеты, которые не продаются более семи лет, передает MacRumors.
Источники сообщили, что в скором времени Apple планирует представить модель iPhone, преимущественно состоящую из стекла. Вместе с iPhone компания анонсирует свой первый складной телефон, умные очки и домашнего робота.
Ранее стало известно, что цены на iPhone могут вырасти на 43 процента из-за введенных президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом пошлин. При этом стоимость самой дешевой версии iPhone 16, стартовая цена которой раньше составляла 799 долларов, может вырасти до 1142 долларов за девайс.