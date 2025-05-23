Компания Apple назвала самые устаревшие модели iPhone

По данным СМИ, версия iPhone 8 с накопителем 128 гигабайтов пока не получила статус устаревшего, поскольку находилась в продаже более длительное время. Apple относит устройства к категории устаревших спустя пять лет после их снятия с реализации, после чего компания и ее партнеры вправе прекратить поддержку пользователей. Однако ремонт остается доступным при наличии необходимых запчастей.