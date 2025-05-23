Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Компания Apple назвала самые устаревшие модели iPhone

Компания Apple дополнила список устаревших гаджетов несколькими продуктами. Об этом сообщает портал MacRumors.

Компания Apple дополнила список устаревших гаджетов несколькими продуктами. Об этом сообщает портал MacRumors.

Так, Apple добавила iPhone 7 Plus, выпущенный в 2016 году, в перечень устаревших устройств. В этот список также вошли две модели iPhone 8 с объемом хранилища 64 и 256 гигабайтов. Эти смартфоны появились в 2017 году одновременно с юбилейным iPhone X.

По данным СМИ, версия iPhone 8 с накопителем 128 гигабайтов пока не получила статус устаревшего, поскольку находилась в продаже более длительное время. Apple относит устройства к категории устаревших спустя пять лет после их снятия с реализации, после чего компания и ее партнеры вправе прекратить поддержку пользователей. Однако ремонт остается доступным при наличии необходимых запчастей.

Кроме того, в архив добавлены планшеты iPad Air 2 и iPad mini 2, выпущенные в 2014 и 2013 годах соответственно. В этот раздел попадают гаджеты, которые не продаются более семи лет, передает MacRumors.

Источники сообщили, что в скором времени Apple планирует представить модель iPhone, преимущественно состоящую из стекла. Вместе с iPhone компания анонсирует свой первый складной телефон, умные очки и домашнего робота.

Ранее стало известно, что цены на iPhone могут вырасти на 43 процента из-за введенных президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом пошлин. При этом стоимость самой дешевой версии iPhone 16, стартовая цена которой раньше составляла 799 долларов, может вырасти до 1142 долларов за девайс.