Кефир: польза и вред для организма, можно ли пить его на ночь и кому он противопоказан

Кефир насыщает быстрее и надолго — и в этом его секретная сила. Белковые продукты с пробиотиками способствуют увеличению чувства сытости и снижению общего потребления калорий в течение дня. К тому же кефир сам по себе низкокалорийный (особенно если выбирать 1−2,5% жирности) и при этом богат питательными веществами — идеальное комбо для тех, кто мечтает похудеть без вечного чувства голода.