Глава СС Генрих Гиммлер покончил с собой 80 лет назад

Не имея харизмы и кипучей энергии, Гиммлер тем не менее сумел выстроить в СС систему личной лояльности, основанной на дисциплине, страхе наказания и корпоративной солидарности. Опираясь на это, он постоянно подминал под себя ресурсы, так что к концу Второй мировой войны к СС относились: РСХА (вместе с Гестапо и всей полицией); все зондеркоманды и айнзацгруппы, специализировавшиеся на контрпартизанской борьбе и массовых казнях; почти все лагеря смерти; многочисленные оккультистские исследователи из Аненербе, ищущие «знания предков». Войска СС имели первоклассное снаряжение и насчитывали примерно 900 тысяч человек, включая почти все иностранные добровольческие части.