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В Красноярске школьники массово продают волосы для наращивания

Красноярские подростки зарабатывают продажей своих волос.

Источник: Комсомольская правда

До Красноярска докатился российский тренд: школьники начали зарабатывать, продавая свои волосы для наращивания в салоны красоты. Доходы обладателей роскошных шевелюр могут достигать 90 тысяч рублей. Об этом сообщают sibnovosti.ru.

Отличного состояния волос для высоких заработков недостаточно. Они должны быть длинными, от 35−40 сантиметров. Кроме этого, в основном скупают некрашеные локоны. Волосы детей ценятся выше, чем взрослых, так как они более мягкие и не подвергались воздействию красителей.

Например, за 100 граммов детских волос длиной 40 сантиметров платят около семи с половиной тысяч рублей, а если локоны длиннее 75 сантиметров, то можно выручить за них уже от 40 до 90 тысяч рублей.

Помимо денежного вознаграждения в парикмахерских предлагают тем, кто готов расстаться с избытком растительности на голове, бесплатные модельные стрижки и другие бонусы, вроде оплаты поездки к мастеру на такси. Клиент обсуждает с исполнителем все детали заранее, с помощью мессенджеров: пересылает фото, измерения длины волос, отвечает на возникшие вопросы и задает свои. Он приезжает, только если стороны все устраивает.

В случае с несовершеннолетними такие сделки заключаются только с разрешения их родителей. Известно, что чаще всего подростки тратят полученные деньги на покупку гаджетов, текущие нужды или приобретение подарков родным и друзьям.