В Красноярске школьники массово продают волосы для наращивания

Помимо денежного вознаграждения в парикмахерских предлагают тем, кто готов расстаться с избытком растительности на голове, бесплатные модельные стрижки и другие бонусы, вроде оплаты поездки к мастеру на такси. Клиент обсуждает с исполнителем все детали заранее, с помощью мессенджеров: пересылает фото, измерения длины волос, отвечает на возникшие вопросы и задает свои. Он приезжает, только если стороны все устраивает.