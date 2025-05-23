Названы маркеры добросовестных риелторов, которые не кинут при покупке квартиры

Перед тем как обратиться к риелтору специалист порекомендовала тщательно изучить информацию о нём. Важно обратить внимание на наличие аватарки в социальных сетях — отсутствие фотографии может быть тревожным знаком. Также стоит читать отзывы как на сайте агентства, так и на специализированных агрегаторах.
Эксперт подчеркнула, что услуги риелтора не могут стоить менее 3% от суммы продажи квартиры. Если специалист предлагает заниженную стоимость, это должно насторожить. Аналогично при поиске квартир на покупку или аренду — слишком низкая цена может указывать на подвох.
Перескокова призвала покупателей и арендаторов быть внимательными и игнорировать подозрительные предложения, чтобы избежать неприятных ситуаций.
Ранее риелтор оценил новый законопроект о запрете сдачи жилья в аренду без согласия соседей. Специалист заявил, что власти действительно должны заняться регулированием этой сферы. В Госдуме предлагают согласовывать такой шаг с собственниками соседних квартир.