Убийство или самооборона: за лишение жизни пасынка житель Красноярского края получил срок

Житель Енисейского района отправится в колонию строгого режима на 7,5 лет за убийство своего пасынка. Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Трагедия произошла в поселке Подтесово в начале января 2025 года. 51-летний мужчина, находясь у себя дома с женой и дочерью, принял в гостях нетрезвого пасынка.
Во время застолья между ними вспыхнула ссора. Молодой человек, будучи в состоянии алкогольного опьянения, начал оскорблять отчима и мать, а затем, схватив кухонный нож, стал угрожать им расправой. В ответ на агрессию, отчим вырвал нож из рук пасынка и нанес ему несколько ударов в область шеи и груди, которые оказались смертельными.
После совершения преступления, осужденный вывез тело убитого в лес и закопал в снегу, пытаясь скрыть следы.
Мать и сестра погибшего, ставшие свидетелями произошедшего, уехали на праздники в Москву. Спустя 10 дней после случившегося, мужчина явился в полицию с повинной и был задержан.
На суде он признал свою вину, утверждая, что не имел намерения убивать пасынка и действовал в целях самообороны, опасаясь за свою жизнь и безопасность супруги.