Убийство или самооборона: за лишение жизни пасынка житель Красноярского края получил срок

Во время застолья между ними вспыхнула ссора. Молодой человек, будучи в состоянии алкогольного опьянения, начал оскорблять отчима и мать, а затем, схватив кухонный нож, стал угрожать им расправой. В ответ на агрессию, отчим вырвал нож из рук пасынка и нанес ему несколько ударов в область шеи и груди, которые оказались смертельными.