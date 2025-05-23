Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Убийство или самооборона: за лишение жизни пасынка житель Красноярского края получил срок

Житель Енисейского района отправится в колонию строгого режима на 7,5 лет за убийство своего пасынка. Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Житель Енисейского района отправится в колонию строгого режима на 7,5 лет за убийство своего пасынка. Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Трагедия произошла в поселке Подтесово в начале января 2025 года. 51-летний мужчина, находясь у себя дома с женой и дочерью, принял в гостях нетрезвого пасынка.

Во время застолья между ними вспыхнула ссора. Молодой человек, будучи в состоянии алкогольного опьянения, начал оскорблять отчима и мать, а затем, схватив кухонный нож, стал угрожать им расправой. В ответ на агрессию, отчим вырвал нож из рук пасынка и нанес ему несколько ударов в область шеи и груди, которые оказались смертельными.

После совершения преступления, осужденный вывез тело убитого в лес и закопал в снегу, пытаясь скрыть следы.

Мать и сестра погибшего, ставшие свидетелями произошедшего, уехали на праздники в Москву. Спустя 10 дней после случившегося, мужчина явился в полицию с повинной и был задержан.

На суде он признал свою вину, утверждая, что не имел намерения убивать пасынка и действовал в целях самообороны, опасаясь за свою жизнь и безопасность супруги.