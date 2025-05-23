Профессор Миршаймер: У Трампа осталось только два пути урегулирования на Украине

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер выразил мнение о том, что у президента Соединенных Штатов Дональда Трампа осталось только два пути разрешения конфликта на Украине.
По его словам, американский лидер будет вынужден либо принять требования российской стороны, либо выйти из диалога с Москвой.
Профессор добавил, что Трамп может перестать поддерживать Украину, чтобы «не стать Джо Байденом номер два». В этом случае он передаст европейцам полномочия разбираться с ситуацией.
— Так что, если исключить нас из уравнения, то идея о том, что европейцы смогут остаться один на один с русскими и даже оттеснить их, просто смехотворна, — заключил Миршаймер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
До этого сообщалось, что президент США передал главам европейских государств мнение Владимира Путина о том, что Россия побеждает в конфликте с Украиной. При этом европейские лидеры исключили остановку экспорта американского оружия, «пока Европа или Украина за него платят».
При этом в СМИ появилась информация о том, что очередной раунд переговоров между Россией и Украиной может пройти в Ватикане в середине июня.