85 лет на службе Родине, 24 мая СВВАУЛ отметит свой юбилей в Сызрани

В 12:00 — Начинается акция «Есть такая профессия — Родину защищать», расположенная на живописной Кремлёвской набережной. Гостей ожидает насыщенная развлекательная программа, включающая мастер-классы, занятия по профессиональному ориентированию для школьников и всех желающих освоить основы профессии пилота.