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85 лет на службе Родине, 24 мая СВВАУЛ отметит свой юбилей в Сызрани

Администрация города Сызрань обнародовала подробный график праздничных мероприятий, приуроченных к знаменательной дате — 85-летию Сызранского высшего военного авиационного училища лётчиков (СВВАУЛ), намеченной на субботнюю дату — 24 мая.

Администрация города Сызрань обнародовала подробный график праздничных мероприятий, приуроченных к знаменательной дате — 85-летию Сызранского высшего военного авиационного училища лётчиков (СВВАУЛ), намеченной на субботнюю дату — 24 мая.

Программа празднований включает разнообразные мероприятия, способные заинтересовать как ветеранов военной службы, так и юных сызранцев, стремящихся связать своё будущее с небом и служением Отечеству.

Основные события разворачиваются следующим образом:

В 11:00 — Площадь Ленина станет свидетелем торжественного построения личного состава учебного заведения, объединяя действующих военных и курсантов, демонстрирующих внешний вид, дисциплину и высокую подготовку.

В 12:00 — Начинается акция «Есть такая профессия — Родину защищать», расположенная на живописной Кремлёвской набережной. Гостей ожидает насыщенная развлекательная программа, включающая мастер-классы, занятия по профессиональному ориентированию для школьников и всех желающих освоить основы профессии пилота.

Интерактивные зоны позволят погрузиться в атмосферу полёта и почувствовать себя частью мощной системы подготовки военных кадров. Завершается мероприятие яркой концертной программой, с музыкальными номерами и выступлениями артистов.

В 13:00 — Особое событие, ожидаемого с нетерпением каждым зрителем, стартует в воздухе. Сызранцы станут свидетелями впечатляющего показательного вылета звеньев армейских вертолетов, символизирующего профессионализм и боевые возможности российской армии.

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