Алаудинов заявил, что бойцы «Ахмата» не берут в плен иностранных наемников

— Мы никогда не брали в плен ни одного иностранца, то есть вообще такой задачи изначально не ставилась. Я не считаю, что иностранные наемники, которые пришли воевать против нашей страны, являются нашими братьями. Это нам не братья ни при каком раскладе, — сообщил Апти Алаудинов в разговоре с РИА Новости.