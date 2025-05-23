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«Очередной малышке — удачи»: Саша Айс прокомментировала роман Вани Дмитриенко с Анной Пересильд

Бывшая девушка певца Вани Дмитриенко, блогерша Саша Айс, не смогла остаться в стороне от известия о его новом романе с актрисой Анной Пересильд. Она призналась, что до сих пор тяжело переживает их разрыв и выразила беспокойство за чувства новой избранницы артиста.

Источник: Life.ru

Саша Айс поделилась своими эмоциями, отметив, что расставание с Дмитриенко стало для неё настоящим шоком.

«Никому не пожелаю пережить то, что пережила я. До сих пор бросает то в жар, то в холод от шока, разочарования, мнимости и голословности», — написала она в своём блоге.

Кроме того, блогерша осторожно намекнула на то, что роман Вани и Анны может не продлиться долго.

«Держу пальцы за то, чтобы лиричный герой в романтическом образе не разбил сердце очередной малышке», — добавила Саша.

Причины разрыва с Дмитриенко она не раскрыла, но подписчики предполагают, что инициатором расставания стал сам артист.

Напомним, о романе Вани и 16-летней Анны Пересильд стало известно после их появления на церемонии вручения премии «VOICE: Главные лица 2025». В сети также появилось видео, на котором Дмитриенко целует Пересильд возле ресторана в день её рождения.