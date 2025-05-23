У школьников Омской области стартовали ЕГЭ

Сегодня более двух тысяч омских школьников ждут на экзаменах по истории, литературе и химии. Экзамены по двум обязательным предметам пройдут на следующей неделе. 27 мая школьники сдадут математику, 30 мая — русский язык. Обществознание и физику выпускники будут сдавать 2 июня, биологию, иностранные языки (письменная часть) и географию — 5 июня, 10 и 11 июня пройдут экзамены по информатике и иностранным языкам (устная часть).