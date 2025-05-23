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У школьников Омской области стартовали ЕГЭ

Для проведения первых экзаменов в регионе открыты более 40 пунктов.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 23 мая, в Омской области стартовал период сдачи ЕГЭ. Как рассказали в пресс-службе регионального минобразования, по всему региону открыто более 40 пунктов.

Сегодня более двух тысяч омских школьников ждут на экзаменах по истории, литературе и химии. Экзамены по двум обязательным предметам пройдут на следующей неделе. 27 мая школьники сдадут математику, 30 мая — русский язык. Обществознание и физику выпускники будут сдавать 2 июня, биологию, иностранные языки (письменная часть) и географию — 5 июня, 10 и 11 июня пройдут экзамены по информатике и иностранным языкам (устная часть).

Основной период ЕГЭ продлится до 4 июля, резервный, когда экзамены смогут сдать выпускники прошлых лет, начнется с 16 июня.