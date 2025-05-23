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Жители Самарской области могут зажечь виртуальную «Свечу памяти»

С 10 по 22 июня на сайте деньпамяти.

С 10 по 22 июня на сайте деньпамяти.рф проходит онлайн-акция «Свеча памяти». Жители Самарской области приглашаются почтить память погибших в Великой Отечественной войне и зажечь виртуальную свечу.

22 июня — день начала войны, в 2025 году исполняется 84 года со дня трагедии. Онлайн-формат доступен с 2019 года и продолжает набирать популярность.

Кроме свечи, на сайте можно посмотреть более 60 интервью с ветеранами — фронтовиками, узниками лагерей, блокадниками и тружениками тыла. Акцию проводит благотворительный фонд «Память поколений».

Ранее мы писал, что 28 мая в Доме архитектора пройдет лекция «Бункеры запасной столицы» (12+). Вход свободный.

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