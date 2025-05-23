Из храма — в окоп: Украинские военкомы мобилизовали священника Батюка сразу после службы в церкви

По данным епархии, священника без каких-либо объяснений доставили в территориальный центр комплектования (ТЦК) города Кременец, где ему вручили боевую повестку с требованием явиться в военкомат до 23:00 того же дня. На момент публикации информации отец Владислав продолжает находиться в ТЦК.