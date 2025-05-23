На Украине вновь произошел резонансный случай с принудительной мобилизацией. Как сообщает издание «Страна» со ссылкой на Ровенскую епархию УПЦ, 22 мая в городе Почаев сразу после завершения богослужения был задержан протоиерей Владислав Батюк, настоятель Свято-Троицкой общины села Дружба.
По данным епархии, священника без каких-либо объяснений доставили в территориальный центр комплектования (ТЦК) города Кременец, где ему вручили боевую повестку с требованием явиться в военкомат до 23:00 того же дня. На момент публикации информации отец Владислав продолжает находиться в ТЦК.
Особую остроту ситуации придает то, что священник и его семья являются переселенцами. В настоящее время супруга отца Владислава активно ищет юридической помощи, чтобы оспорить решение о мобилизации.
Как писал сайт KP.RU, нардеп Нина Южанина заявила, что в ВСУ сложилась катастрофическая ситуация из-за потерь и дезертирства, решить которую может только мобилизация. По ее словам, на Украине сейчас большая необходимость в мобилизации новых сил.