Синоптики сказали белорусам о сильных дождях с грозами и ветре до 20 м/с 23 мая, в пятницу, сообщает портал pogoda.by.
По информации синоптиков, в стране 23 мая будет облачная с прояснениями погода. На большей части территории пройдут доджи, во многих районах прогнозируются сильные дожди, грозы. Ветер будет преобладать умеренный, во многих районах страны сильный порывистый до 15−20 метров в секунду. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Температура воздуха днем составит от +12 градусов по северо-западной части до +26 градусов по юго-востоку.
В Минске будет преобладать облачная с прояснениями погода. Синоптики предупреждают, что временами возможен сильный дождь — вероятность осадков оценивается в 90%. Ветер окажется северный до сильного порывистого. Утром ожидается от +12 до +14 градусов. Днем будет от +14 до +19 градусов, а вечером — от +15 до +17 градусов.
Кстати, синоптики обещают белорусам сильные дожди в конце мая.
Кроме того, синоптик Дмитрий Рябов предупредил про прохладный конец мая без летнего тепла в Беларуси.
Ранее мы собрали новый график отключения горячей воды в Минске в мае 2025: список адресов, даты отключения. Также опубликован график отключения горячей воды в Минске в июне 2025: список адресов, даты отключения.