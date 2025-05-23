Синоптики сказали белорусам о сильных дождях с грозами и ветре до 20 м/с 23 мая

По информации синоптиков, в стране 23 мая будет облачная с прояснениями погода. На большей части территории пройдут доджи, во многих районах прогнозируются сильные дожди, грозы. Ветер будет преобладать умеренный, во многих районах страны сильный порывистый до 15−20 метров в секунду. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Температура воздуха днем составит от +12 градусов по северо-западной части до +26 градусов по юго-востоку.